Застреленный в Подмосковье мужчина был сотрудником корпорации ВНИИЭМ, входящей в структуру «Роскосмоса»
Застреленный в поселке Биокомбинат Московской области 36-летний Сергей Хайкин работал на заводе-институте "ВНИИЭМ". Это предприятие, где производят аппараты гидрометеорологического и океанографического направления, космических комплексов, входит в структуру "Роскосмоса".
- Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ"), - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".
Тело Сергея и его брата Ивана обнаружили в квартире, где проживали родственники Хайкина. Он с семьей жил в Москве. В Подмосковье приехал на праздники. Между братьями произошла ссора, в ходе которой по предварительной версии, Иван из ружья, на которое было у него разрешение, выстрелил в Сергея. Пуля попала в грудь, он скончался на месте. После чего младший брат покончил с собой.
ИСТОЧНИК KP.RU