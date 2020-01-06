2020-01-06T17:00:25+03:00
Происшествия

Застреленный в Подмосковье мужчина был сотрудником корпорации ВНИИЭМ, входящей в структуру «Роскосмоса»

Ранее в госкорпорации опровергли информацию, что убитый работал в "Роскосмосе"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В квартире обнаружили тела двух мужчинВ квартире обнаружили тела двух мужчинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Застреленный в поселке Биокомбинат Московской области 36-летний Сергей Хайкин работал на заводе-институте "ВНИИЭМ". Это предприятие, где производят аппараты гидрометеорологического и океанографического направления, космических комплексов, входит в структуру "Роскосмоса".

- Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ"), - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Тело Сергея и его брата Ивана обнаружили в квартире, где проживали родственники Хайкина. Он с семьей жил в Москве. В Подмосковье приехал на праздники. Между братьями произошла ссора, в ходе которой по предварительной версии, Иван из ружья, на которое было у него разрешение, выстрелил в Сергея. Пуля попала в грудь, он скончался на месте. После чего младший брат покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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