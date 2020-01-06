2020-01-06T18:21:34+03:00
В мире

Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон

Британец усыплял «гостей» с помощью наркотиков и снимал изнасилование на видео
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчину вычислили по камерам наблюденияМужчину вычислили по камерам наблюденияФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

В Великобритании осудили насильника, который надругался над рекордным количеством людей. На счету 36-летнего преступника 195 жертв. Всех их он подкарауливал у ночных клубов. Под утро Рейнхард Синага выходил на улицы, чтобы познакомиться с тем, кто покидает вечеринку в одиночку. Его жертвами становились только мужчины. Самой молодой жертве – 17 лет, а самому взрослому – 36.

Всех их он обманом заманивал к себе в квартиру, предлогов было несколько – подзарядить телефон или выпить по бокалу. Дальше Рейнхард Синага действовал по отработанной схеме – он подбрасывал жертвам наркотик, те засыпали, а он совершал насилие, снимая все на камеру.

- Он признан виновным в изнасиловании 48 мужчин, но полицейские обнаружили записи на ноутбуках и двух iPhone и другие доказательства того, что число его жертв достигает 195 человек , - сообщают в The Sun.

Насильника приговорили к пожизненному заключению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет
В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести войска из региона
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сочельник и на Рождество
«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани
Число погибших в результате оползней и наводнения в Индонезии достигло 66 человек
Застреленный в Подмосковье мужчина был сотрудником корпорации ВНИИЭМ, входящей в структуру «Роскосмоса»
Шойгу обсудил с главой генштаба вооруженных сил Ирана ситуацию в стране после убийства генерала Сулейнами
В «Роскосмосе» опровергают, что застреленный в Подмосковье мужчина является их сотрудником
«По доллару с каждого»: В Иране предлагают собрать 80 миллионов долларов «за голову Трампа»
Евросоюз примет решение по санкциям против Ирана после оценки МАГАТЭ действий Тегерана
Россиян предупредили о начале «рабочего режима» мошенников
В Подмосковье мужчину убил его младший брат и покончил с собой
Минск планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны
Ирак готовит механизм вывода иностранных войск
«Надо было еще извиниться»: Захарова отреагировала на слова Мааса об угрозах Трампа
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару
Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине
После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии
Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла
Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд