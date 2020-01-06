В Нигерии пираты взяли в заложники трех моряков с нефтяного танкера: среди похищенных могут быть россияне

6 Янв. 2020 2020-01-06T20:58:57+03:00

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В Нигерии группа пиратов напала на корабль, перевозивший нефть. Как сообщает Premium Times, атака произошла еще 2 января. После того, как стало известно о нападении, к захваченному кораблю направились спасательные службы ВМС. Четыре сотрудника службы были убиты пиратами.

Похищены три члена экипажа корабля. По предварительным данным среди них два россиянина и один гражданин Индии. Поиск похищенных продолжается.

Это не первое нападение пиратов на экипажи кораблей в Нигерии. В 2017 году в результате атаки похищены были семь россиян и украинец. Ранее удалось освободить из плена россиянина, который провел в плену у нигерийских пиратов около года. Он был захвачен во время штурма французского судна Bourbon Liberty. Тогда пираты похитили четырех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU