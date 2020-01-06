Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками

6 Янв. 2020 2020-01-06T20:46:45+03:00

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В США начались судебные заседания по делу продюсера Харви Вайнштейна, которого около 30 актрис Голливуда обвиняют в сексуальном насилии. В домогательствах его обвинили такие известные актрисы , как Анджелина Джоли, Лена Хиди. Они признались, что получали от Вайштейна непристойные предложения и отказались с ним работать. Гвинет Пелтроу тоже получала такие «знаки внимания», но согласилась сниматься у продюсера в двух картинах.

Нашлись и более откровенные представительницы Голливуда, одной из первых публично обвинила Вайнштейн Эшли Джадд. Обвинения против голливудского продюсера помогли создать движение #MeToo.

На первое заседание продюсер пришел в ходунках, сообщают РИА Новости. Представители защиты сообщали, что после автомобильной аварии Вайнштейн нуждается в операции на спине.

7 января начнется выбор присяжных. Согласно предварительному соглашению продюсер смог договориться с обвинителями - он готов выплатить пострадавшим сумму в размере 25 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753395" frameborder="0"></iframe> Харви Вайнштейн пришел на заседание суда с ходунками.

ИСТОЧНИК KP.RU