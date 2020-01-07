Малышева объяснила, почему онколог Павленко не смог побороть рак

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:27:34+03:00

Врач два года пытался победить тяжелое заболевание, но все же скончался в начале января

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Заслуженный врач России Елена Малышева объяснила своим подписчикам в Instagram, почему хирург-онколог Андрей Павленко не смог предотвратить появление у себя рака желудка и излечиться от него.

Телеведущая напомнила, что это заболевание генетическое, но во многих случаях "очень хорошо лечится". Просто Павленко не повезло - после восьми курсов химиотерапии и улучшения у него появились "новые клоны раковых клеток".

"Статистика выживания – 30 %. Вы можете в них попасть, если активно лечитесь. Рак доктора Павленко Оказался сильнее лечения", - написала Малышева в комментариях под постом.

malysheva.live Ушёл из жизни наш коллега, прекрасный доктор, хирург-онколог Андрей Павленко. Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое.

Она поправила подписчицу, которая написала, что химиотерапия уничтожает иммунитет, словами "химиотерапия убивает раковые клетки" и пообещала сделать отдельный выпуск передачи "Жить здорово" на эту тему

Сайт kp.ru писал, что Андрей Павленко скончался 5 января. Он несколько лет боролся с раком желудка, а в первый день 2020 года сообщил, что болезнь победила.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко."Друзья. Андрей Павленко боролся до последнего. Сегодня его не стало. Всё, что он хотел вам сказать в этом видео. Просил не опускать руки, а действовать и продолжать его дело". Поддержать дело Андрея и его семью можно здесь https://www.patreon.com/lifeofaman

ИСТОЧНИК KP.RU