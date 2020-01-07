2020-01-07T10:27:34+03:00
Общество

Малышева объяснила, почему онколог Павленко не смог побороть рак

Врач два года пытался победить тяжелое заболевание, но все же скончался в начале января
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге умер онколог Андрей ПавленкоВ Петербурге умер онколог Андрей ПавленкоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Заслуженный врач России Елена Малышева объяснила своим подписчикам в Instagram, почему хирург-онколог Андрей Павленко не смог предотвратить появление у себя рака желудка и излечиться от него.

Телеведущая напомнила, что это заболевание генетическое, но во многих случаях "очень хорошо лечится". Просто Павленко не повезло - после восьми курсов химиотерапии и улучшения у него появились "новые клоны раковых клеток".

"Статистика выживания – 30 %. Вы можете в них попасть, если активно лечитесь. Рак доктора Павленко Оказался сильнее лечения", - написала Малышева в комментариях под постом.

malysheva.livemalysheva.live
Ушёл из жизни наш коллега, прекрасный доктор, хирург-онколог Андрей Павленко. Трудно прожить достойную жизнь, ещё труднее достойно уйти из жизни, зная свой диагноз. Он смог и то, и другое.
42024 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она поправила подписчицу, которая написала, что химиотерапия уничтожает иммунитет, словами "химиотерапия убивает раковые клетки" и пообещала сделать отдельный выпуск передачи "Жить здорово" на эту тему

Сайт kp.ru писал, что Андрей Павленко скончался 5 января. Он несколько лет боролся с раком желудка, а в первый день 2020 года сообщил, что болезнь победила.

Посмертное обращение онколога Андрея Павленко."Друзья. Андрей Павленко боролся до последнего. Сегодня его не стало. Всё, что он хотел вам сказать в этом видео. Просил не опускать руки, а действовать и продолжать его дело". Поддержать дело Андрея и его семью можно здесь https://www.patreon.com/lifeofaman

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самым кассовым мультфильмом в истории стало "Холодное сердце - 2"
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не смог побороть рак
В Таджикистане прошли массовые задержания членов движения "Братья-мусульмане"
Путин поздравил россиян со светлым праздником Рождества
Помпео обсудил с Зеленским отсрочку своего визита на Украину
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
США отказались выдавать визу главе МИД Ирана
WP: США уже готовят санкции против Ирака
IKEA выплатит $46 млн родителям мальчика, придавленного комодом
Великобритания перестала готовиться к "жесткому" Brexit
Захарова обратила пристальное внимание на "ошибку" США
Россия встречает Рождество в условиях аномально теплой погоды
Небензя объяснил, почему Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН по Ираку
В Польше хотят запретить России «истолковывать историю по-своему»
Шеф Пентагона: При ударах по Ирану США будут «следовать законам вооруженного конфликта»
Лесные пожары в Австралии: дым достиг Чили и Аргентины
В Анкаре исключили возможность вооруженного столкновения России и Турции в Ливии
Силы ПНС Ливии отбили Сирт у армии Хафтара
Золото и палладий рекордно подорожали
Канделаки объяснила путаницу, возникшую из-за повтора финала МЧМ – 2020 по хоккею на «Матч ТВ»
Пентагон объявил, что не собирается выводить войска США из Ирака
Медведев с супругой прибыли на Рождественское богослужение в храм Христа Спасителя
Путин прибыл на Рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор Петербурга