Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
В строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района Подмосковья произошел пожар.
Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену экстренных служба около пяти утра во вторник, 7 января. Спустя 20 минут возгорание было локализовано на площади 240 квадратных метров, а еще через полчаса сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно данным ТАСС, на месте пожара нашли тела четырех человек. В ходе дальнейших работ по разбору завалов обнаружили еще столько же погибших. По меньшей мере один человек пострадал и был доставлен в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU