Американец открыл стрельбу по детям, бросавшим снежки в машины

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:31:33+03:00

Ранения получили два ребенка в возрасте 12-13 лет

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В США мужчина открыл стрельбу по детям, которые бросали снежки в проезжавшие мимо машины.

Инцидент произошел в американском городе Милуоки штата Висконсин утром в субботу, 4 января. Один из снежков, которыми бросалась группа детей, попал в автомобиль марки Toyota. Вскоре из салона вышел водитель и начал палить по детям.

Ранения получили два человека - 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Оба они находятся в больнице. Угрозы для жизни нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU