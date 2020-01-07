2020-01-07T17:33:58+03:00
В мире

Въезд в страны Шенгена для украинцев усложнят в 2021 году

Граждане Украины будут проходить платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих
Ася КУЗНЕЦОВА
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Соглашение об отмене виз для Украины подписали в Европарламенте в 2017 годуСоглашение об отмене виз для Украины подписали в Европарламенте в 2017 годуФото: REUTERS
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Граждане Украины с 2021 года будут должны пройти платную авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих на территорию государств Шенгенского договора (ETIAS).

Правила разработал Европарламент для усиления контроля границ Евросоюза. Также заполнять онлайн-анкету в ETIAS станут должны граждане Великобритании и Канады.

Воспользоваться сервисом будет необходимо за 96 часов до поездки, указав в анкете информацию о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, об отказах в выдаче визы и о депортации. Сервис будет стоить семь евро для людей в возрасте от 18 до 70 лет. Всем остальным — бесплатно.

— В 2021 году в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду, — сообщает украинское издание «Обозреватель».

Напомним, что соглашение об отмене виз для Украины подписали в Европарламенте в 2017 году. Сейчас украинцы выезжают в страны Евросоюза на срок до 90 дней без виз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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