В Одессе неизвестный ворвался в аэропорт на микроавтобусе и заявил о бомбе
Неизвестный мужчина приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов заминирован.
- Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине «совесть» и начал кричать, что аэропорт заминирован, - сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook.
По последним данным, мужчина был оперативно задержан правоохранительными органами.
В связи с данным инцидентом пассажиров и персонал терминала одесского аэропорта эвакуировали. Несколько рейсов были задержаны на неопределенный срок.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва. Сообщение от анонима поступило оперативникам
ИСТОЧНИК KP.RU