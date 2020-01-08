2020-01-08T11:50:21+03:00
В мире

В Одессе неизвестный ворвался в аэропорт на микроавтобусе и заявил о бомбе

На данный момент мужчина задержан правоохранительными органами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Одессе неизвестный ворвался в аэропорт на микроавтобусе и заявил о бомбеВ Одессе неизвестный ворвался в аэропорт на микроавтобусе и заявил о бомбеФото: Иван ВИСЛОВ
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Неизвестный мужчина приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов заминирован.

- Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине «совесть» и начал кричать, что аэропорт заминирован, - сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook.

По последним данным, мужчина был оперативно задержан правоохранительными органами.

В связи с данным инцидентом пассажиров и персонал терминала одесского аэропорта эвакуировали. Несколько рейсов были задержаны на неопределенный срок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва. Сообщение от анонима поступило оперативникам

ИСТОЧНИК KP.RU

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