2019-09-30T14:21:07+03:00
Происшествия

В Москве из школы эвакуировали около 360 детей из-за угрозы взрыва

Сообщение от анонима поступило оперативникам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Здание школы проверили на наличие взрывчатых веществЗдание школы проверили на наличие взрывчатых веществФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Телефонный террорист сообщил о якобы заложенной бомбе в школе Москвы. Полсе того, как было получено сообщение, на место выдвинулись спецслужбы, в том числе кинологи с собаками и взрывотехники. Как сообщает источник kp.ru, из здания школы эвакуировали около 363 ребенка и 12 педагогов.Речь идет о школе № 587, расположенной по адресу Красных Зорь, 61.

Работы по поиску возможного взрывного устройства в здании продолжаются. Детей отправили по домам.

Здание полностью обследовали, но никаких взрывчатых веществ не обнаружили. сообщение об угрозе взрыва в итоге оказалось ложным. Теперь сотрудники полиции будут искать человека, сообщившего по телефону о вероятном взрыве. Ему грозит уголовная ответственность по статье УК РФ Статья 207. Виновному, когда он будет, найден, может грозить лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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