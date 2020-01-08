2020-01-08T13:30:24+03:00
В мире

В Госдуме призвали не использовать трагедию с «Боингом» в политических целях

И дождаться результатов расследования
Ася ХОВАНСКАЯ
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"Боинг 737-800" рухнул в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года."Боинг 737-800" рухнул в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года.Фото: REUTERS
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Тегеране и призвал голословно не обвинять эту страну в произошедшей беде.

- Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии. Важно дождаться результатов расследования, - заявил парламентарий.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий/ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий/Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, 8 января через несколько минут после взлета разбился вылетевший в Киев пассажирский Boeing 737. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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