Крушение украинского самолета в Тегеране: на борту было свыше 170 человек, выживших нет
Ночь на 8 января на Ближнем Востоке выдалась беспокойной. Сначала - ракетные удары по двум американским авиабазам в Ираке, затем - мучительное ожидание ответной реакции США. Но когда Трамп всех успокоил и перенес свое обращение на утро среды, все выдохнули. Но не надолго.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
Но утро не принесло утешения. Ранним утром появились сообщения, что после вылета из аэропорта Тегерана разбился самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
«Боинг»-737 8 направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. На борту находились 176 человек, из них 167 пассажиры и 9 членов экипажа. Российское посольство в Тегеране сейчас устанавливает, были ли среди пассажиров граждане России.
Осколки разлетелись на сотни метров. Фото:Красный Полумесяц
Первым, кто заявил о случившейся авиакатастрофе, стало руководство тегеранского аэропорта.
На онлайн-табло международного украинского аэропорта «Борисполь» по-прежнему остается строка с рейсом Тегеран-Киев. Самолет должен был приземлиться в Киеве в 8 утра по мск.
Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Никакой информации по этому поводу к нам не поступало, - сообщил представитель компании.
22 спасательные бригады прибыли на место крушения лайнераФото: REUTERS
Украинский лайнер вылетел в Киев в 6:15 утра, но спустя несколько минут пропал с радаров. По данным сервиса Flightradar24, последнее его местоположение зафиксировано в районе города Паранд. Он находится в 29 км от аэропорта.
22 спасательные бригады прибыли на место крушения лайнера. У медиков оставалась надежда, что кому-нибудь из пассажиров все-таки удалось выжить. Однако шансов на спасение фактически не было. В данный момент спасатели разбирают обломки и тушат вспыхнувший пожар.
В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях
Обломки пассажирского лайнера.Фото: REUTERS
Причиной крушения «Боинг»-737 могла стать техническая неисправность. Хотя самолет эксплуатировался всего 3,5 года. Американский авиаконцерн «Боинг» уже подключился к изучению информации о крушении украинского судна.
- Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации, - говорится в сообщении компании, размещенном на официальном странице в Твиттере.
Ни одному пассажиру «Боинг»-737 не удалось выжитьФото: REUTERS
Трагедия в Тегеране произошла на фоне смена руководства в американском авиаконцерне и затянувшемся кризисе, разразившемся после двух авиакатастроф. Тогда разбились два модернизированных судна «Боинг» 737 МАХ 8.
Причиной крушения «Боинг»-737 могла стать техническая неисправность.Фото: REUTERS
Видео первых секунд после крушения украинского «Боинга» вблизи Тегерана.При крушении самолёта погибли 176 человек
ИСТОЧНИК KP.RU
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