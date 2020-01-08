Крушение украинского самолета в Тегеране: на борту было свыше 170 человек, выживших нет

Ночь на 8 января на Ближнем Востоке выдалась беспокойной. Сначала - ракетные удары по двум американским авиабазам в Ираке, затем - мучительное ожидание ответной реакции США. Но когда Трамп всех успокоил и перенес свое обращение на утро среды, все выдохнули. Но не надолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753526" frameborder="0"></iframe> Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.

Но утро не принесло утешения. Ранним утром появились сообщения, что после вылета из аэропорта Тегерана разбился самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

«Боинг»-737 8 направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. На борту находились 176 человек, из них 167 пассажиры и 9 членов экипажа. Российское посольство в Тегеране сейчас устанавливает, были ли среди пассажиров граждане России.

Осколки разлетелись на сотни метров. Фото:Красный Полумесяц

Первым, кто заявил о случившейся авиакатастрофе, стало руководство тегеранского аэропорта.

На онлайн-табло международного украинского аэропорта «Борисполь» по-прежнему остается строка с рейсом Тегеран-Киев. Самолет должен был приземлиться в Киеве в 8 утра по мск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

- Никакой информации по этому поводу к нам не поступало, - сообщил представитель компании.

22 спасательные бригады прибыли на место крушения лайнераФото: REUTERS

Украинский лайнер вылетел в Киев в 6:15 утра, но спустя несколько минут пропал с радаров. По данным сервиса Flightradar24, последнее его местоположение зафиксировано в районе города Паранд. Он находится в 29 км от аэропорта.

22 спасательные бригады прибыли на место крушения лайнера. У медиков оставалась надежда, что кому-нибудь из пассажиров все-таки удалось выжить. Однако шансов на спасение фактически не было. В данный момент спасатели разбирают обломки и тушат вспыхнувший пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753514" frameborder="0"></iframe> В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

Обломки пассажирского лайнера.Фото: REUTERS

Причиной крушения «Боинг»-737 могла стать техническая неисправность. Хотя самолет эксплуатировался всего 3,5 года. Американский авиаконцерн «Боинг» уже подключился к изучению информации о крушении украинского судна.

- Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации, - говорится в сообщении компании, размещенном на официальном странице в Твиттере.

Ни одному пассажиру «Боинг»-737 не удалось выжитьФото: REUTERS

Трагедия в Тегеране произошла на фоне смена руководства в американском авиаконцерне и затянувшемся кризисе, разразившемся после двух авиакатастроф. Тогда разбились два модернизированных судна «Боинг» 737 МАХ 8.

Причиной крушения «Боинг»-737 могла стать техническая неисправность.Фото: REUTERS