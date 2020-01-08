8 Янв. 2020 2020-01-08T21:05:56+03:00

Стрельба в столице Канады: один человек убит и трое ранены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результате стрельбы в центре Оттавы по меньшей мере один человек погиб и трое ранены. Об этом сообщила местная полиция.

«Три человека остаются в больнице с серьезными травмами, а четвертый человек скончался», - говорится в заявлении правоохранительных органов канадской полиции.

Инцидент произошел рано утром в среду, 8 января, на улице Гилмор.

В настоящие время следователи ищут преступника, однако они предполагают, что стрельба была целенаправленной и спланированной.

«На данный момент ни один подозреваемый не находится под стражей; однако следователи считают, что эта стрельба была целенаправленной», - говорится на страниц полиции в Twitter.

Напомним, днем ранее, 7 января, в Соединённых Штатах мужчина открыл стрельбу по детям, которые бросали снежки в проезжавшие мимо автомобили. Ранения получили 12-летняя девочка и 13-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU