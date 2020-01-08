Выпустили альбом Дэвида Боуи с ранее неизданной версией культовой песни «The Man Who Sold the World»

8 Янв. 2020 2020-01-08T22:59:26+03:00

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Звукозаписывающая компания Parlophone объявила о выпуске нового мини-альбома (EP) с композициями британского рок-музыканта Дэвида Боуи, среди которых есть неизданная версия культовой песни артиста.

В среду, 8 января, в день, когда Боуи должно было бы исполниться 73 года, был представлен первый трек с новой пластинки. Им стала ранее неизданная версия песни «The Man Who Sold the World», которая была записана в 1996 году на акустическом концерте в Нью-Йорке и выпущена в эфир в январе 1997 года, в день пятидесятилетия Боуи.

The Man Who Sold The World.

Как сообщает американский журнале Rolling Stone, новая пластинка получила название «Is It Any Wonder», дата релиза не уточняется, но Parlophone каждую неделю публиковать по одному треку. Всего компания намерена включить в альбом шесть песен.

Кроме того, должна выйти концертная запись под названием ChangesNowBowie, куда вместе с «The Man Who Sold the World» войдут восемь песен с того же концерта.

Дэвид Боуи - британский рок-певец и автор песен, а также звукорежиссёр, продюсер, актёр и художник. Песня «The Man Who Sold the World» была выпущена на одноименном альбоме в 1970 году. Музыкант умер с раком в 2016 году через два дня после выпуска своего альбома «Blackstar».

ИСТОЧНИК KP.RU