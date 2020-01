Выпустили альбом Дэвида Боуи с ранее неизданной версией культовой песни «The Man Who Sold the World»

Звукозаписывающая компания Parlophone объявила о выпуске нового мини-альбома (EP) с композициями британского рок-музыканта Дэвида Боуи, среди которых есть неизданная версия культовой песни артиста.

В среду, 8 января, в день, когда Боуи должно было бы исполниться 73 года, был представлен первый трек с новой пластинки. Им стала ранее неизданная версия песни «The Man Who Sold the World», которая была записана в 1996 году на акустическом концерте в Нью-Йорке и выпущена в эфир в январе 1997 года, в день пятидесятилетия Боуи.

The Man Who Sold The World.