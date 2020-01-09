Соловьев о решении президента США не развязывать войну с Ираном: Трамп – бизнесмен, а не воин
Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему президент США своим обращением к нации не стал развязывать войну с Ираном. Выступление Дональда Трампа состоялось в тот же день, когда иранские баллистические ракеты попали в американскую военную базу. Глава Белого дома подтвердил, что жертв среди американцев нет, а инфраструктурные объекты пострадали незначительно. Он сообщил, что США готовы к миру с Ираном. Трамп против военных действий, но готов к введению экономических санкций против Тегерана.
- Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций, санкции воспринимает как метод ведения войны, - написал в соцсетях Владимир Соловьев.
По его мнению, Дональд Трамп не настолько эмоционален, как многим может показаться. Выступление президента США доказывает, что он достаточно прогматичен и у него "есть план действий" по выходу из конфликта.
- Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и... заход на новые санкции, - написал телеведущий.
ИСТОЧНИК KP.RU