Соловьев о решении президента США не развязывать войну с Ираном: Трамп – бизнесмен, а не воин

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:04:33+03:00

После атаки на американскую военную базу в Ираке глава Белого дома выступил с обращением к нации

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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему президент США своим обращением к нации не стал развязывать войну с Ираном. Выступление Дональда Трампа состоялось в тот же день, когда иранские баллистические ракеты попали в американскую военную базу. Глава Белого дома подтвердил, что жертв среди американцев нет, а инфраструктурные объекты пострадали незначительно. Он сообщил, что США готовы к миру с Ираном. Трамп против военных действий, но готов к введению экономических санкций против Тегерана.

- Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций, санкции воспринимает как метод ведения войны, - написал в соцсетях Владимир Соловьев.

По его мнению, Дональд Трамп не настолько эмоционален, как многим может показаться. Выступление президента США доказывает, что он достаточно прогматичен и у него "есть план действий" по выходу из конфликта.

- Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и... заход на новые санкции, - написал телеведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU