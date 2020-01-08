Трамп пригрозил Ирану «мощными» санкциями

8 Янв. 2020 2020-01-08T20:13:19+03:00

Однако американский лидер не анонсировал силовых мер против Тегерана в ответ на ракетное нападение

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В ответ на атаку американской авиабазы в Ираке Вашингтон введет новые «мощные» экономические санкции против Тегерана. Такое заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима», - сказал глава Белого дома.

Трамп уточнил, что эти ограничения останутся в силе до тех пор, пока Тегеран «не изменит свое поведение».

При этом американский лидер не анонсировал военных мер против Ирана и сообщил о готовности Вашингтона к миру с Тегераном.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете (…) Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», - добавил американский лидер.

Напомним, после убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде в результате американского авиаудара, Тегаран заявил о намерении отомстить. 8 января Исламская республика запустила баллистические ракет по авиабазам США в Ираке.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU