2020-01-09T13:00:51+03:00
Происшествия

В Киеве задержали сбежавшего из России "вора в законе" Камо Московского

Он пытался избежать в России наказания за статус высшего положения в преступной иерархии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Камо Московский после задержания. Фото npu.gov.uaКамо Московский после задержания. Фото npu.gov.ua
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В Киеве оперативники задержали незаконно въехавшего на территорию Украины 57-летнего "вора в законе" Камо Московского. Его на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев по решению суда.

Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины сообщает, что Камо Московский "коронован" в Тбилиси в 1983 году. Он провёл в заключении в общей сложности более 30 лет, несколько раз судим за совершение тяжких преступлений. От своего последнего заключения Камо Московский был освобождён в октябре 2019 года.

Пресс-служба полиции заявила в фейсбуке, что Камо Московский незаконно пересёк границу Украину с целью избежать наказания в России за статус "вора в законе" и установить контроль над украинскими преступными группами.

Полиция также уточняет, что преступника задержали 5 декабря, и сейчас решают вопрос о принудительном выдворении из Украины и запрете въезда на пять лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для "воров в законе". Уголовный кодекс дополнили статьёй «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Кроме того, закон исключает возможность условного осуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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