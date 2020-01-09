"За что боролись, на то и напоролись": Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о последствиях запуска "Турецкого потока".
- Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину, - написал сенатор в своих соцсетях.
Пушков также подчеркнул, что транзит топлива через украинскую территорию сократится на 15 миллиардов кубометров в год.
По словам сенатора, "за что боролись в Киеве, на то и напоролись". Сенатор отправил, что таким образом Россия обезопасила свои газовые поставки.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия и Украина подписали все газовые соглашения и контракты. Глава «Газпрома» сообщил журналистам, что документы приобрели юридическую силу с 31 декабря 2019 года. Представители двух стран подписали «целый комплект соглашений и контрактов».
ИСТОЧНИК KP.RU