2020-01-09T19:12:08+03:00
Политика

"За что боролись, на то и напоролись": Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока"

Сенатор подчеркнул, что транзит топлива через украинскую территорию сократится на 15 миллиардов кубометров в год
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"За что боролись, на то и напоролись": Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока""За что боролись, на то и напоролись": Пушков ответил на слова Киева о потерях из-за "Турецкого потока"Фото: ТАСС
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления гендиректора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о последствиях запуска "Турецкого потока".

- Болгария, Турция и другие балканские страны перестали получать газ через Украину, - написал сенатор в своих соцсетях.

Пушков также подчеркнул, что транзит топлива через украинскую территорию сократится на 15 миллиардов кубометров в год.

По словам сенатора, "за что боролись в Киеве, на то и напоролись". Сенатор отправил, что таким образом Россия обезопасила свои газовые поставки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия и Украина подписали все газовые соглашения и контракты. Глава «Газпрома» сообщил журналистам, что документы приобрели юридическую силу с 31 декабря 2019 года. Представители двух стран подписали «целый комплект соглашений и контрактов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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