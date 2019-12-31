2019-12-31T00:56:43+03:00
Политика

Транзит обеспечен: Россия и Украина подписали все газовые соглашения и контракты

Глава «Газпрома» сообщил журналистам, что документы приобретают юридическую силу с 31 декабря
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава «Газпрома» Алексей МиллерГлава «Газпрома» Алексей МиллерФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Транзит российского газа в Европу через Украину с первого дня Нового года обеспечен: после долгих дискуссий Москва и Киев подписали все необходимые соглашения. Об этом в ночь на вторник, 31 декабря, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», - рассказал он.

Алексей Миллер уточнил, что документы приобретают юридическую силу с 31 декабря и обеспечивают транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 декабря стороны подписали протокол о газовом сотрудничестве, а также договорились заключить контракт по транзиту сроком на пять лет. Кроме того, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В Киеве сообщили, что уже получили все деньги, а в Москве такой исход назвали компромиссным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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