Зеленский предложил Британии вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Изменить размер текста:
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с премьером Британии Борисом Джонсоном предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране.
Украинский политик заявил о готовности Киева «в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране».
Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»