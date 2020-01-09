2020-01-09T19:20:17+03:00
В мире

Зеленский предложил Британии вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с премьером Британии Борисом Джонсоном предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране.

Украинский политик заявил о готовности Киева «в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране».

Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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