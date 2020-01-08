На фюзеляже украинского «Боинга» нашли «следы шрапнели»

«…Судя по видео, имело место возгорание, маневрировал, видимо, пытался вернуться. Потом падение, вспышка, все…»

«…Пока транспондер выдавал данные, самолет находился в наборе. Потом случилось что-то очень скоротечное, и передача обрывается. На возгорание по тех.причинам это не похоже…»

«…Посмотрите на эти дырки на хвостовом оперении – похоже, это следы шрапнели…»

На авиафорумах в интернете всерьез обсуждают версию атаки Боинга 737 некой ракетой.

На авиафорумах в интернете всерьез обсуждают версию атаки "Боинга 737" некой ракетой. Масла в огонь этой конспирологической версии подлило украинское посольство в Тегеране. Сначала на своем сайте оно безапелляционно заявило, что вероятность теракта внутри или атаки извне даже не рассматривается. Позже это утверждение дипломаты удалили.

Такие следы на фюзеляже мог, к примеру, оставить заряд от переносного зенитно-ракетного комплекса. Однако если это сделано с ведома официального Тегерана, остаются неясными мотивы. Впрочем, это могла быть и провокация.

Фото с форумов, где обсуждают крушение "Боинга 737 - 800"

- Эти следы действительно похожи на признаки воздействия поражающих элементов, - рассказал «КП» участник российского расследования катастрофы "Боинга МН17" над Донбассом. – Но с таким же успехом это могут быть и детали двигателя, развалившегося в воздухе. Такие дыры могли бы пробить, к примеру, лопатки вентилятора.

На авиафорумах не исключают, что самолет мог столкнуться с чем-то массивным в воздухе и получить поврежденияФото: REUTERS

Между тем, на авиафорумах не исключают, что самолет мог столкнуться с чем-то массивным в воздухе:

«Я бы на столкновение в воздухе ставил. Возможно, там какие-нибудь беспилотники болтались сразу после атаки на Ирак и иранцы за ними охотились. В этот замес и мог угодить борт украинский».

На обломках самолета, якобы, есть следы атаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Технические неполадки, теракт или работа ПВО: что привело к гибели украинский "Боинг", разбившийся в Тегеране

Разбираем три основные версии крушения (подробности)

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

Связаны ли ракетные удары по американцам и крушение самолёта в Иране

Военный обозреватель «КП» разбирается, что случилось на Ближнем Востоке этой ночью (подробности)