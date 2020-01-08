2020-01-08T14:44:13+03:00
В мире

На фюзеляже украинского «Боинга» нашли «следы шрапнели»

На авиафорумах в Интернете обсуждают странные отверстия на корпусе самолета
Александр ИГОРЕВ
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На фюзеляже украинского Боинга нашли «следы шрапнели»На фюзеляже украинского Боинга нашли «следы шрапнели»Фото: REUTERS
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«…Судя по видео, имело место возгорание, маневрировал, видимо, пытался вернуться. Потом падение, вспышка, все…»

«…Пока транспондер выдавал данные, самолет находился в наборе. Потом случилось что-то очень скоротечное, и передача обрывается. На возгорание по тех.причинам это не похоже…»

«…Посмотрите на эти дырки на хвостовом оперении – похоже, это следы шрапнели…»

На авиафорумах в интернете всерьез обсуждают версию атаки Боинга 737 некой ракетой.

На авиафорумах в интернете всерьез обсуждают версию атаки Боинга 737 некой ракетой.

На авиафорумах в интернете всерьез обсуждают версию атаки "Боинга 737" некой ракетой. Масла в огонь этой конспирологической версии подлило украинское посольство в Тегеране. Сначала на своем сайте оно безапелляционно заявило, что вероятность теракта внутри или атаки извне даже не рассматривается. Позже это утверждение дипломаты удалили.

Такие следы на фюзеляже мог, к примеру, оставить заряд от переносного зенитно-ракетного комплекса. Однако если это сделано с ведома официального Тегерана, остаются неясными мотивы. Впрочем, это могла быть и провокация.

Фото с форумов, где обсуждают крушение "Боинга 737 - 800"

Фото с форумов, где обсуждают крушение "Боинга 737 - 800"

- Эти следы действительно похожи на признаки воздействия поражающих элементов, - рассказал «КП» участник российского расследования катастрофы "Боинга МН17" над Донбассом. – Но с таким же успехом это могут быть и детали двигателя, развалившегося в воздухе. Такие дыры могли бы пробить, к примеру, лопатки вентилятора.

На авиафорумах не исключают, что самолет мог столкнуться с чем-то массивным в воздухе и получить повреждения Фото: REUTERS

На авиафорумах не исключают, что самолет мог столкнуться с чем-то массивным в воздухе и получить поврежденияФото: REUTERS

Между тем, на авиафорумах не исключают, что самолет мог столкнуться с чем-то массивным в воздухе:

«Я бы на столкновение в воздухе ставил. Возможно, там какие-нибудь беспилотники болтались сразу после атаки на Ирак и иранцы за ними охотились. В этот замес и мог угодить борт украинский».

На обломках самолета, якобы, есть следы атаки.

На обломках самолета, якобы, есть следы атаки.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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