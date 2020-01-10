Набор в "клан": Разработчик World of Tanks создает политическую партию

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:10:04+03:00

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Один из создателей популярной игры World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров решил учредить "Партию прямой демократии".

В планах у "айтишника" принять участие в региональных выборах 2020 года, а затем попытаться попасть в Государственную думу в 2021-м. Учредительный съезд объединения должен состояться уже 5 марта.

Как рассказал Макаров изданию "Коммерсант", главной "фишкой" партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain. Через него члены движения будут проводить голосования среди единомышленников. На создание платформы планируется потратить один миллион долларов.

Сейчас идет набор в "клан". Первыми членами партии станут сотрудники ведущих региональных IT-компаний, которые "хорошо знают о местных проблемах". В оргкомитет войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и совладелец компании GR-Consulting S.r.l Тимофей Шевяков.

Сайт kp.ru писал, что ранее разработчики World of Tanks анонсировали игровое PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оно станет продолжением режима "Последний рубеж", в котором нужно защищать рубежи и отвоевывать территорию врага.

ИСТОЧНИК KP.RU