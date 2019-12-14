2019-12-14T13:41:58+03:00
Умные вещи

«Новогоднее наступление 2020»: для игроков World of Tanks запустили «Стрим года»

В юбилейном для игры году «танкистов» ждет новые баланс, припуск, концепция экипажа и оборудования, а также возвращение «стального охотника»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Новогоднее наступление 2020»: игрокам World of Tanks рассказали о «Стриме года»«Новогоднее наступление 2020»: игрокам World of Tanks рассказали о «Стриме года»Фото: Кадр видео
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С 13 декабря 2019 по 14 января игроков World of Tanks ждет «Новогоднее наступление 2020».

Для «танкистов» подготовлена масштабная онлайн-трансляция «Стрим года», во время которой разработчики World of Tanks расскажут о своих планах и самых важных игровых событиях в юбилейном, десятом для игры году.

В рамках «Стрим года» игроки смогут также посмотреть шоу-матч 7х7 между разработчиками и блогерами. Сообщается, что «Битва блогеров» станет «главным зимним событием» 2020 года. В этом году в отборе приняло участие более 500 тысяч блогеров.

Для игроков в наступающим году появится «боевой пропуск» и «танкисты» смогут получить очки независимо от исхода боя за игру в рандомных боях.

Одним из наиболее важных событий 2020 года разработчики называют «новый баланс», который «изменит игру изнутри», в том числе многие элементы на уровне дизайна.

Также игроков ждут новые ветки танков, концепция экипажа и оборудования. Более того в игру вернутся карты «Жемчужная река» и режим «стального охотника», который будет уже более эффективен.

Разработчики анонсировали игровое PvE-событие, приуроченное к 75-летию Победы. Отмечается, что это будет продолжением успешного режима «Последний рубеж», в котором нужно будет не только защищать свои рубежи, но и отвоевывать территорию врага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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