Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира 2019 года

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:55:23+03:00

Повышение рейтинга Москвы в списке лучших городов объяснили скачком в экономических и климатических условиях и улучшением безопасности Фото: REUTERS

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Москва вошла в топ-10 лучших городов мира в рейтинге международной компании Resonance Consultancy по итогам 2019 года. В предыдущем году Москва заняла шестое место. В пятёрку также вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио.

Повышение рейтинга Москвы в списке лучших городов объяснили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики скачком в экономических и климатических условиях и улучшением безопасности.

- В ежегодном рейтинге Best Cities, опубликованном 7 января, Москва поднялась на пятое место и оставила позади Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес, Рим. Продвижение в рейтинге с такими соседями как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио, которые делят в нем с первого по четвертое места, - это большое достижение, ставшее возможным благодаря всесторонней работе по развитию города, - передаёт пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Заммэра также добавил, что авторы рейтинга опираются на оценку шести критериев. Москва продвинулась по пяти из них: "Экономическое процветание" (со 117 на 20 место за год), "Место жительства" (климата, безопасность), "Времяпрепровождение" (культура, рестораны и шопинг), "Популяризация" (упоминаемость в интернете) и "Продукт" (инфраструктура и достопримечательности).

10 лучших городов мира по рейтингу Best Cities 2019 международного консалтингового агентства Resonance Consultancy

1. Лондон, Великобритания

2. Париж, Франция

3. Нью-Йорк, США

4. Токио, Япония

5. Барселона, Испания

6. Москва, Россия

7. Чикаго, США

8. Сингапур, Сингапур

9. Дубай, ОАЭ

10. Сан-Франциско, США

ИСТОЧНИК KP.RU