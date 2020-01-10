2020-01-10T15:37:31+03:00
В мире

В Германии рассказали о программе визита Меркель в Россию

Ранее Кремль сообщил, что Канцлер по приглашению Путина 11 января посетит Москву с рабочим визитом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт рассказал, что поездка канцлера Ангелы Меркель в Москву будет рабочим визитом.

Зайберт подчеркнул, что единственным пунктом программы которого будут переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле заявили, что 11 января Меркель посетит Москву с рабочим визитом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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