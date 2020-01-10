10 Янв. 2020 2020-01-10T16:46:21+03:00

Путин заявил, что с 1 июля начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту Фото: архив "КП"

При этом, по словам президента РФ, перевозки товаров в регулярном режиме стартуют во втором полугодии 2020 года

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что с 1 июля 2020 года начнется полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту.

При этом, как отметил российский лидер, перевозки товаров в регулярном режиме стартуют во втором полугодии текущего года.

Накануне глава государства принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, пишет "РИА-Новости".

- С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров по Крымскому мосту, - уточнил Путин.

Напомним, 23 декабря прошлого года состоялась торжественная церемония запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымском мосту. Впервые за пять лет поезда из разных уголков России посетят полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU