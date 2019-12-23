Путин открыл железнодорожное движение по Крымском мосту
Президент России Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. С 2014 года полуостров был "отрезан от большой земли", железнодорожное движение было ограничено.
Российский лидер проехал по железнодорожному полотну Крымского моста в кабинете машиниста, находясь рядом с машинистом.
К слову, о готовности Крымского моста принимать поезда стало известно 18 декабря.
- В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - ранее рассказали в Кремле.
Напомним, билеты на первые поезда уже раскуплены. Первый поезд "Таврия" из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту. Он пообщается с рабочими, а руководители отрасли расскажут о планах развития транспорта юга России.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU