Путин открыл железнодорожное движение по Крымском мосту

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-23T13:58:46+03:00

Впервые за пять лет поезда из разных уголков России посетят полуостров [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин официально открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. С 2014 года полуостров был "отрезан от большой земли", железнодорожное движение было ограничено.

Российский лидер проехал по железнодорожному полотну Крымского моста в кабинете машиниста, находясь рядом с машинистом.

К слову, о готовности Крымского моста принимать поезда стало известно 18 декабря.

- В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России, - ранее рассказали в Кремле.

Напомним, билеты на первые поезда уже раскуплены. Первый поезд "Таврия" из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту. Он пообщается с рабочими, а руководители отрасли расскажут о планах развития транспорта юга России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU