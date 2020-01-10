2020-01-10T17:01:39+03:00
Общество

Маленькая девочка прошла по карнизу пятого этажа, пока её родители принимали душ

К счастью, с малышкой ничего не случилось [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Гуляющую по карнизу пятого этажа девочку сняли на видеоГуляющую по карнизу пятого этажа девочку сняли на видеоФото: Кадр видео
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Отдых на Тенерифе чуть было не обернулся для семьи настоящей трагедией. Пока родители принимали душ и занимались своими делами, их маленькая дочка спокойно прогуливалась по карнизу пятого этажа. Малышка вылезла из номера через окно, уверенно прошла несколько метров по карнизу, вальяжно посидела на перилах и весело побежала обратно в комнату.

К счастью, на улице не было ветра, да и девочка держалась вполне уверенно, поэтому ничего страшного не произошло. Но с родителей ответственность никто не снимает. Полицейским удалось установить их личности. Это граждане Финляндии, приехавшие на остров отдохнуть. Пока неизвестно, какое им грозит наказание, но возмущенные соцработники уже требуют лишения родительских прав.

Видео «опасной» прогулки снял турист, проживающий в соседнем отеле. Он же рассказал о случившемся охране. Ролик опубликован на Facebook.

На Тенерифе девочка прогулялась по стене дома на высоте 5 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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