В Москве в Парке Горького горит детская площадка
В парке Горького в центре Москвы загорелся аттракцион на детской площадке.
В соцсети попало видео с места пожара. На кадрах видно возгорание рядом с каруселью и клубы дыма, исходящие от источника огня.
По последним данным ГУ МЧС России по Москве, аттракцион не горит, а пожар был в одном из подсобных помещений парка, и он уже ликвидирован.
Уточняется, что спасатели ликвидировали возгорание площадью десять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, погибших также нет.
ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастями. В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности были эвакуированы из соседних зданий, сообщил kp.ru собственный источник. Уточнялось, что в результате пожара никто не пострадал.
В Парке Горького горит детская площадка.
ИСТОЧНИК KP.RU