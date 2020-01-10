10 Янв. 2020 2020-01-10T17:15:16+03:00

В Москве в Парке Горького горит детская площадка Фото: Скриншот с видео

По сообщениям очевидцев, загорелся один из аттракционов

Изменить размер текста: A A

В парке Горького в центре Москвы загорелся аттракцион на детской площадке.

В соцсети попало видео с места пожара. На кадрах видно возгорание рядом с каруселью и клубы дыма, исходящие от источника огня.

По последним данным ГУ МЧС России по Москве, аттракцион не горит, а пожар был в одном из подсобных помещений парка, и он уже ликвидирован.

Уточняется, что спасатели ликвидировали возгорание площадью десять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, погибших также нет.

ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастями. В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности были эвакуированы из соседних зданий, сообщил kp.ru собственный источник. Уточнялось, что в результате пожара никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753988" frameborder="0"></iframe> В Парке Горького горит детская площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU