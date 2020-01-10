Братья в Беларуси приговорены к смертной казни за убийство учительницы

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:28:02+03:00

Они нанесли женщине больше 100 ударов ножом, а после сожгли дом

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В белорусском Черикове приговорили к смертной казни двух братьев по обвинению в убийстве учительницы. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Напомним, что тело 47-летней женщины нашли в апреле 2019 года при тушении пожара в Могилёвской области. Её убили братья, которым тогда было 18 и 20 лет, ударив её ножом больше 100 раз, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли дом учительницы. Братья сознались в содеянном.

Причиной убийства стало то, что учительница сообщила в милицию о том, что их сестра исполняет родительские обязанности ненадлежащим образом и дети находятся без присмотра. Братьев обвинили по нескольким статьям, одной из них была убийство с особой жестокостью, и прокурор запросил для них исключительную меру наказания.

Беларусь является единственной европейской страной, оставляющей одной из мер наказания смертную казнь. Более 400 смертных приговоров вынесли с 1990 года.

ИСТОЧНИК KP.RU