10 Янв. 2020 2020-01-10T22:54:14+03:00

Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с Трюдо после катастрофы в Иране Фото: REUTERS

Президент Украины сообщил, что «находится на связи с различными государствами»

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что провел еще один телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Отмечается, что политики «уже второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин» крушения лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

При этом Зеленский подчеркнул, что "находится на связи с различными государствами".

- Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными, - говорится в официальном сообщении.

Зеленский уточнил, что Иран способствует расследованию и предоставила доступ к месту авиакатастрофы, фрагментам самолёта и чёрным ящикам, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил Британии вместе расследовать авиакатастрофу в Иране. Украинский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

ИСТОЧНИК KP.RU