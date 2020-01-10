Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с Трюдо после катастрофы в Иране
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что провел еще один телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Отмечается, что политики «уже второй раз обсудили по телефону ситуацию по расследованию причин» крушения лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
При этом Зеленский подчеркнул, что "находится на связи с различными государствами".
- Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными, - говорится в официальном сообщении.
Зеленский уточнил, что Иран способствует расследованию и предоставила доступ к месту авиакатастрофы, фрагментам самолёта и чёрным ящикам, пишет RT.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил Британии вместе расследовать авиакатастрофу в Иране. Украинский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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