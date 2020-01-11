11 Янв. 2020 2020-01-11T01:38:02+03:00

Российские конькобежцы завоевали золотые медали в командном спринте на Чемпионате Европы в голландском Херенвене. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Наши спортсмены на соревнованиях в голландском Херенвене оказались лучшими как среди женщин, так и среди мужчин

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В первый же день Чемпионата Европы по конькобежному спорту, который 10 января открылся в голландском городе Херенвен, российские конькобежцы завоевали золотые медали в командном спринте. Лучшими на этом этапе соревнований стали и мужская, и женская команды сборной России.

Наши спортсменки Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова стали чемпионками Европы, преодолев дистанцию за одну минуту и 26,17 секунды, вторыми с отставанием в 0,44 секунды пришли конькобежки сборной Нидерландов. Бронзовые медали достались команде из Польши.

Мужская сборная России в составе Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Виктора Муштакова тоже заняла первое место в командном спринте. Россияне преодолели дистанцию за минуту и 18,92 секунды – они пришли к финишу на 1,25 секунды раньше команды Норвегии. Таким образом, норвежцы получили серебряные медали. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Швейцарии.

Всего же по итогам первого дня соревнований в Херенвене россияне завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую, передает ТАСС.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту в Нидерландах завершится 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU