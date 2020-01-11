2020-01-11T18:52:38+03:00
Происшествия

В Ираке вооруженные люди убили оператора видеоагентства Ruptly

Гали Саафа снимал многие материалы в регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Ираке вооруженные люди убили оператора видеоагентства RuptlyВ Ираке вооруженные люди убили оператора видеоагентства RuptlyФото: REUTERS
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Неизвестные убили оператора видеоагентства Ruptly Гали Саафа после съемок демонстраций в Ираке. Об этом рассказала сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», - сказала Симоньян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 января тысячи жителе Ирака вышли на антиправительственных акциях протеста, на которых прозвучали одновременно антииранские и антиамериканские лозунги.

Причиной таких протестов стало обстрившиеся противостояние между Ираном и США в регионе. После убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде в результате американского авиаудара, Тегеран выпустил несколько баллистических ракет по авиабазам Штатов в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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