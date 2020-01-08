2020-01-08T03:20:27+03:00
В мире

Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке

Таким образом Тегеран отреагировал на убийство генерала Сулеймани [онлайн-трансляция]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Тегеран запустил девять ракет по американской авиабазе авиабазе Айн-АсадТегеран запустил девять ракет по американской авиабазе авиабазе Айн-АсадФото: REUTERS
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Тегеран нанес ракетный удар по американской авиабазе Айн-Асад, которая находится на западе Ирака, и по аэродрому в курдском Эрбиле, на севере страны. США подтвердили ракетные удары по своим базам..

По данным Sky News Arabia, было выпущено девять ракет по военно-воздушной базе США, ге дислоцировались американские военнослужащие. Сообщается, что ответственность за случившееся на себя взял Корпус стражей исламской революции. Иными словам, элитные силы ВС Ирана. На данный момент сведений и погибших и пострадавших не поступало.

Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке. VIDEO: Footage allegedly shows the moment a missile fired from Iran strikes the Ayn al Asad base used by US forces in Iraq. https://t.co/V0oxYJErPk

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удара был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке. Видео атаки Ираном американских объектов, Ну там ничего интересного, огонёчки какие-то летают и иранцы на заднем плане лопочут бешмельме-мешмельме. Но раз уж есть, надо дать https://t.co/97C0loVQBR

Сразу после ракетного удара по Айн-Асад стало известно о второй атаке по американским объектам в Эрбиле на севере Ирака. По данным местных СМИ, вторая атака тоже месть за смерть Сулеймани.

Ракетная атака Ирана на американские базы в Ираке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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