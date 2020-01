Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке

Тегеран нанес ракетный удар по американской авиабазе Айн-Асад, которая находится на западе Ирака, и по аэродрому в курдском Эрбиле, на севере страны. США подтвердили ракетные удары по своим базам..

По данным Sky News Arabia, было выпущено девять ракет по военно-воздушной базе США, ге дислоцировались американские военнослужащие. Сообщается, что ответственность за случившееся на себя взял Корпус стражей исламской революции. Иными словам, элитные силы ВС Ирана. На данный момент сведений и погибших и пострадавших не поступало.

Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке. VIDEO: Footage allegedly shows the moment a missile fired from Iran strikes the Ayn al Asad base used by US forces in Iraq. https://t.co/V0oxYJErPk