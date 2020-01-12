Житель Аляски прожил на морозе 23 дня после пожара в доме

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:30:03+03:00

30-летний мужчина жил в отдаленной от людей местности, поэтому ему оставалось только надеяться, что о нем кто-то вспомнит

Изменить размер текста: A A

На Аляске затворник, живущий вдали от людей, едва не погиб после пожара в доме. Огонь уничтожил строение, и 30-летнем американцу пришлось жить на улице. Он остался без документов, связи, еды, в пожаре погибла его любимая собака. О проблемах мужчины никто не знал – соседей у него не было, дом расположен практически в лесу. 23 дня он выживал на морозе и ждал помощи. Рядом с местом, где был когда-то дом, он написал на снегу крупными буквами SOS.

Его обнаружили только 9 января. Соцслужбы отправили запрос на проверку состояния Тайсона Стила, который перестал выходить на связь. К дому затворника направили вертолет, как сообщают в полиции Аляски.

- Стила обнаружили размахивающего руками возле временного укрытия, - сказано в сообщении.

Мужчина был доставлен к врачам. Его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU