Житель Аляски прожил на морозе 23 дня после пожара в доме
На Аляске затворник, живущий вдали от людей, едва не погиб после пожара в доме. Огонь уничтожил строение, и 30-летнем американцу пришлось жить на улице. Он остался без документов, связи, еды, в пожаре погибла его любимая собака. О проблемах мужчины никто не знал – соседей у него не было, дом расположен практически в лесу. 23 дня он выживал на морозе и ждал помощи. Рядом с местом, где был когда-то дом, он написал на снегу крупными буквами SOS.
Его обнаружили только 9 января. Соцслужбы отправили запрос на проверку состояния Тайсона Стила, который перестал выходить на связь. К дому затворника направили вертолет, как сообщают в полиции Аляски.
- Стила обнаружили размахивающего руками возле временного укрытия, - сказано в сообщении.
Мужчина был доставлен к врачам. Его жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU