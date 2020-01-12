В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака
Помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что власти страны в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, однако на тех условиях, которые считают приемлемыми.
Журналисты попросили помощника Трампа прокомментировать принятие иракским парламентом резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск.
- Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее, - объяснил Роберт О'Брайен.
Также он подчеркнул, что "цель США тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака", передает телеканал Fox News.
- Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" было полностью уничтожено, - подытожил Роберт О'Брайен.
ИСТОЧНИК KP.RU