2020-01-12T20:28:32+03:00
В мире

В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака

Помощник Трампа по нацбезопасности объяснил, почему власти страны отказываются обсуждать с Багдадом этот вопрос
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из ИракаВ Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из ИракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что власти страны в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, однако на тех условиях, которые считают приемлемыми.

Журналисты попросили помощника Трампа прокомментировать принятие иракским парламентом резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск.

- Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее, - объяснил Роберт О'Брайен.

Также он подчеркнул, что "цель США тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака", передает телеканал Fox News.

- Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" было полностью уничтожено, - подытожил Роберт О'Брайен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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