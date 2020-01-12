12 Янв. 2020 2020-01-12T20:28:32+03:00

В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник Трампа по нацбезопасности объяснил, почему власти страны отказываются обсуждать с Багдадом этот вопрос

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Помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что власти страны в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, однако на тех условиях, которые считают приемлемыми.

Журналисты попросили помощника Трампа прокомментировать принятие иракским парламентом резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск.

- Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее, - объяснил Роберт О'Брайен.

Также он подчеркнул, что "цель США тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака", передает телеканал Fox News.

- Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" было полностью уничтожено, - подытожил Роберт О'Брайен.

ИСТОЧНИК KP.RU