2020-01-12T23:46:03+03:00
Происшествия

СКР назвал мотив убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева

Убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом было совершено из-за его профессиональной деятельности [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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2 ноября на западе Москвы наёмный киллер расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата Ахмеда2 ноября на западе Москвы наёмный киллер расстрелял главу ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (справа) и его брата АхмедаФото: Кадр видео
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В Следственном комитете России назвали мотив убийства начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которого 2 ноября застрелили в Москве вместе с братом Абдулахмедом.

«Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева», - сказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что у следствия «пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве», как сообщалось ранее.

Зампредседателя Комитета отметил, что расследование этого громкого убийства было поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел СКР. Игорь Краснов также рассказал, что установлена причастность к преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц, которые в составе организованной группы «совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале декабря прошлого года ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия и МВД провели масштабную спецоперацию в Москве и Ингушетии, в результате которой удалось задержать преступную группировку, организовавшей и реализовавшей покушение, а потом и убийство главы республиканского ЦПЭ.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

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ФСБ, Следственный комитет, Росгвардия и МВД провели масштабную операцию в Москве и Ингушетии. Задержаны шесть членов преступной группировки, организовавшей и реализовавшей покушение, а потом и убийство главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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