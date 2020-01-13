2020-01-13T10:05:04+03:00
Экономика

Больше всего российскую водку покупают в Великобритании, Германии и Украине

Объем спиртных напитков, которые направляются на экспорт, существенно вырос
Елена АКИМОВА
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Больше всего российской водки экспортируют в ВеликобританиюБольше всего российской водки экспортируют в ВеликобританиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский алкоголь стали активнее потреблять в мире. Объемы продукции, которые идут на экспорт, по итогам первых семи месяцев 2019-го существенно выросли.

Об этом говорится в докладе Аналитического центра при правительстве России, с которым ознакомился RT.

Больше всего прибавили показатели по напиткам на основе виноградного вина и выжимок винограда.

Эксперт коньяка вырос в 14,8 раз, джина стали отправлять за границу в 4,2 раза больше, а виски в 2,9 раза. Экспорт водки за этот же период увеличился на 6 процентов.

Больше всего отечественную беленькую предпочитают в Великобритании (18,5%), Германии (14,8%) и на Украине (10,3%). Это три основных страны, куда идет экспорт водки.

Украина также предпочитает закупать российское пиво – 20,7% в объеме отечественного экспорта. Чуть меньшие показатели у Казахстан (19,4%) и Белоруссию (19,1%).

Вино в основном тоже отправляется на Украину (51,6% от объёма экспорта в январе — июле 2019 года). Далее следуют Китай (11,5%) и Казахстан (9,8%).

Стоит отметить, что за отчетный период экспорт вина сократился на 4,5 процентов, а ликеров на 55,5%.

Эксперты уверены, что российский алкогольный рынок будет и дальше увеличивать объемы продукции, которые направляются в другие страны.

- В основном это водка и пиво. Мы ещё прощупываем этот рынок. Показатели будут расти. Конечно, не в три раза, но по крепкому алкоголю удастся увеличить их до 50-60 процентов, - комментирует директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза.

Ранее эксперт прокомментировал статистику потребления алкоголя в России. Врач отметил, что с белой горячкой людей все меньше, а среди молодежи 18-25 многие не пьют вообще!

ИСТОЧНИК KP.RU

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