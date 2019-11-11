Эксперт про потребление алкоголя в России: С белой горячкой людей все меньше, а среди молодежи 18-25 многие не пьют вообще!

По информации Организации экономического развития и сотрудничества Россия разделила с Венгрией седьмое место в списке стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения — 11,1 литра чистого алкоголя в год. В лидерах — Литва с Австрией и Францией, замыкают десятку главных любителей Бахуса Германия Португалия и Польша.

При этом эксперты отмечают, что с 2007 года общее потребление алкоголя в России медленно, но неуклонно снижается. За комментарием «КП» обратилась к известному врачу-наркологу Сергею Полятыкину:

- Пить стали меньше, пить стали веселее?

- Мы, специалисты наркологи, видим снижение по нашей статистике. В крупных городах число людей пьющих на улицах или просто пьяных стало очевидно меньше.

- Данные в 11 литров с хвостиком — корректны?

- 11 литров алкоголя в год — это вплоне сопоставимо с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ими, похоже, учтены как официальные данные по продажам маркированной алкогольной продукции — где-то около 8,1 литра на человека в год, - так и потенциальное подпольное производство.

- Среди ваших пациентов «тяжелых случаев» стало меньше или больше?

- Что касается наших пациентов — идет снижение алкогольных психозов. Того, что в народе называют «белой горячкой». А алкогольный психоз — маркер заметный. Почти сто процентов таких случаев регистрируется — вызывается скорая помощь.

Bрач-нарколог Сергей Полятыкин.Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Такими темпами вы скоро безработным станете?

- Но мы без дела никогда не останемся, потому что люди, которые употребляют психоактивные вещества - они будут всегда. Ну, если только не придумают генно-модифицированного человека. Такого, чтобы гены окажутся откорректированы таким образом, что у него всегда будет высокий уровень серотонина.

- Довольный жизнью всегда и везде?

- Ну, такой...Чтобы депрессий у него не было и чтобы всегда на позитивные моменты у него повышался уровень дефомина. И он всегда чувствовал себя счастливым. Среди наших пациентов людей с менее тяжелыми последствиями от алкоголя становится меньше. Запущенных случаев, как в учебниках 80-х, мы наблюдаем все меньше.

- Запущенные случаи, это как?

- Третья стадия алкоголизма, изменения на органном уровне встречаются все реже. Когда изменения на уровне головного мозга заходят настолько далеко, что организм уже фактически разрушен. И специфические психические расстройства при злоупотреблении алкоголя тоже встречаются не часто.

- Молодых пациентов...

- Значительно меньше молодежи 18-25 лет стало употреблять спиртное. И все больше людей выбирают трезвый образ жизни — вообще не употребляют алкоголь. Это тенденция последних 4-5 лет. Когда Путин, будучи премьером, подписал политику изменения алкогольной политики — изменения мест и времени продаж, повышение цен, антиалкогольная пропаганда, доступность методик «повышения настроения», не связанных с потреблением алкоголя и наркотиков — то есть спортивные и творческие моменты в первую очередь. В этом направлении сейчас и ориентирована молодежь — и не без успеха.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СТРАН-ЛИДЕРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

1. Литва - 12,3 л.

2. Австрия - 11,8 л.

3. Франция - 11,7 л.

4. Чехия - 11,6 л.

5. Люксембург - 11,3 л.

6. Латвия-Ирландия - 11,2 л.

7. Россия-Венгрия - 11,1 л.

8. Германия -10,8 л.

9. Португалия - 10,7 л.

10. Польша - 10,6 л.