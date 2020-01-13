2020-01-13T10:52:16+03:00
Политика

Боевики обстреляли Алеппо после введения режима прекращения огня

В провинции убиты несколько мирных жителей, больше десятка ранены
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии вновь нарушен режим прекращения огняВ Сирии вновь нарушен режим прекращения огняФото: Александр КОЦ
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В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты в провинции Алеппо даже несмотря на введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Во время минометного обстрела погибли трое мирных граждан, еще двенадцать получили ранения и были доставлены в госпиталь, где врачи борются за их жизни.

В больницу продолжают обращаться все новые пострадавшие и их родственники. В частности, двухлетнему мальчику осколки взорвавшегося снаряда попали в голову и повредили лицо и шею, передает сайт телеканала «Звезда».

Террористы организовали боевые точки неподалеку от домов мирных жителей в поселке Захра. Окна домов здесь разбиты, а люди погибают от обстрелов практически ежедневно.

Напомним, ранее Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 12 января. Однако это не остановило боевиков от новых нападений, передает «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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