Ученые узнали, как поддерживать тонус мышц без физических упражнений
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, говорится об эксперименте, который показал, что экспрессия белков семейства сестринов вызывает тот же эффект, что и физические упражнения. Исследователи выяснили, что сестрин является медиатором, от которого зависит эффект тренировок, поскольку он накапливается в мышцах после тренировок.
В течение трех недель ученые наблюдали за мухами, которые при помощи беговой дорожки пытались выбраться из пробирки, а позже сравнивали результаты обычных мух и насекомых с выключенным геном сестрина.
«Мухи обычно бегают от четырех до шести часов, и физические способности нормальных мух за этот период улучшались (…) Мухам без сестрина упражнения не помогали», - сообщил руководитель исследования Джун Хи Ли.
Авторы исследования отмечают, что их открытие очень важно, поскольку будет способствовать лечению людей, которые не могут заниматься спортом.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как белковые продукты помогают мышцам после тренировок.
ИСТОЧНИК KP.RU