Ученые узнали, как поддерживать тонус мышц без физических упражнений

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:00:47+03:00

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, говорится об эксперименте, который показал, что экспрессия белков семейства сестринов вызывает тот же эффект, что и физические упражнения. Исследователи выяснили, что сестрин является медиатором, от которого зависит эффект тренировок, поскольку он накапливается в мышцах после тренировок.

В течение трех недель ученые наблюдали за мухами, которые при помощи беговой дорожки пытались выбраться из пробирки, а позже сравнивали результаты обычных мух и насекомых с выключенным геном сестрина.

«Мухи обычно бегают от четырех до шести часов, и физические способности нормальных мух за этот период улучшались (…) Мухам без сестрина упражнения не помогали», - сообщил руководитель исследования Джун Хи Ли.

Авторы исследования отмечают, что их открытие очень важно, поскольку будет способствовать лечению людей, которые не могут заниматься спортом.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как белковые продукты помогают мышцам после тренировок.

ИСТОЧНИК KP.RU