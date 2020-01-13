2020-01-13T21:11:22+03:00
Происшествия

В Подмосковье загорелся междугородний автобус

В результате происшествия никто не пострадал [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Подмосковье загорелся междугородний автобусВ Подмосковье загорелся междугородний автобусФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 января, в подмосковном Можайске загорелся междугородний рейсовый автобус маршрута РузаКлементьево – Можайск. Для устранения пожара привлекли семь человек и две пожарные машины.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщают Вести Подмосковья, со ссылкой на представителей министерства транспорта Московской области, водитель высадил пассажиров, когда почувствовал запах дыма и приступил к осмотру салона. Обнаружив возгорание, он вызвал пожарных.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

Последний раз автобус проходил техническое обслуживание три месяца назад. На данный момент назначено служебное расследование.

Напомним, в минувший четверг, 9 января, в Москве столкнулись автобус, маршрутка и две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

В Можайске загорелся рейсовый автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Антифашисты уйдут в подполье»: Захарова оценила отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения
США внесли в санкционный список молдавского олигарха Плахотнюка
В Подмосковье загорелся междугородний автобус
Елизавета II благословила принца Гарри и его жену Меган на «новую жизнь»
Экс-президент Абхазии заявил, что самостоятельно принял решение уйти в отставку
В сети раскритиковали решение Безоса «пожертвовать 4,6 минуты денег» для борьбы с пожарами в Австралии
Лавров: Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ
Москва и Минск примут решение по тарифам на транзит нефти в январе
Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Россиян ждут «температурные качели»
В российских школах начнут учить распознавать чужие эмоции
Эксперт объяснил, почему в России не будут блокировать аккаунты за «запрещенку»
Запашный сравнил характер русского медведя и тигра
Саррадж не будет встречаться в Москве с Хафтаром
Эрдоган заявил, что «решительно» настроен принять в участие в саммите по Ливии в Берлине