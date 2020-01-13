13 Янв. 2020 2020-01-13T21:11:22+03:00

В Подмосковье загорелся междугородний автобус Фото: скриншот с видео

В результате происшествия никто не пострадал [видео]

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В понедельник, 13 января, в подмосковном Можайске загорелся междугородний рейсовый автобус маршрута Руза – Клементьево – Можайск. Для устранения пожара привлекли семь человек и две пожарные машины.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщают Вести Подмосковья, со ссылкой на представителей министерства транспорта Московской области, водитель высадил пассажиров, когда почувствовал запах дыма и приступил к осмотру салона. Обнаружив возгорание, он вызвал пожарных.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

Последний раз автобус проходил техническое обслуживание три месяца назад. На данный момент назначено служебное расследование.

Напомним, в минувший четверг, 9 января, в Москве столкнулись автобус, маршрутка и две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754511" frameborder="0"></iframe> В Можайске загорелся рейсовый автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU