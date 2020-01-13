В Подмосковье загорелся междугородний автобус
В понедельник, 13 января, в подмосковном Можайске загорелся междугородний рейсовый автобус маршрута Руза – Клементьево – Можайск. Для устранения пожара привлекли семь человек и две пожарные машины.
В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщают Вести Подмосковья, со ссылкой на представителей министерства транспорта Московской области, водитель высадил пассажиров, когда почувствовал запах дыма и приступил к осмотру салона. Обнаружив возгорание, он вызвал пожарных.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.
Последний раз автобус проходил техническое обслуживание три месяца назад. На данный момент назначено служебное расследование.
Напомним, в минувший четверг, 9 января, в Москве столкнулись автобус, маршрутка и две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.
В Можайске загорелся рейсовый автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU