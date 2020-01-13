Помпео заявили о восстановлении "пошатнувшихся" позиций в сфере сдерживания Ирана, России и Китая

13 Янв. 2020 2020-01-13T23:49:33+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Стэнфордском университете, заявил, что Штаты восстанавливают пошатнувшиеся в последние годы позиции по сдерживанию Китая, Ирана и России. По его словам, воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, а также конфликт на территории Украины произошли потому, что у США "потенциал сдерживания был подорван".

- Весь смысл работы президента Трампа заключается в том, чтобы сделать наши вооруженные силы наиболее мощными в истории, - заявил Помпео, а затем напомнил. - Мы возобновили оказание летальной помощи украинским вооруженным силам.

Госсекретарь высказал мнение, что ранее США вели себя недостаточно решительно на мировой арене. Однако сейчас, как утверждает Помпео, администрация Трампа расширила масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море вместе с союзниками, друзьями и партнерами в регионе.

Госсекретарь США в своем выступлении также обвинил Россию в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва вела себя так из-за поведения прежней американской власти, которая якобы ослабили сдерживание РФ. Помпео заявил, что условия двухстороннего договора выполнял лишь Вашингтон.

Сайт kp.ru писал о том, что США и ранее обвиняли Россию в нарушении ДРСМД и в результате договор был разорван. При этом никаких доказательств в пользу своих утверждений Пентагон так и не предоставил.

ИСТОЧНИК KP.RU