На Украине появится реестр педофилов

14 Янв. 2020 2020-01-14T00:07:42+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому предусматривается создание в стране Единого реестра лиц, которые были осуждены за изнасилование несовершеннолетних. Отмечается, что в первой редакции законопроекта была предусмотрена химическая кастрация педофилов, однако позже ее решили исключить из документа.

Согласно пояснительной записке, держателем реестра будет министерство юстиции Украины. В реестр будут внесены фамилия, имя, отчество осужденного, его дата рождения и место жительства или пребывания, а также преступление, за которое он был осужден. Из реестра информация о человека может быть удалена, если обвинительный приговор или постановление суда будет отменено.

Также подписанный закон усилил ответственность за изнасилование несовершеннолетнего лицом, которое уже привлекалось за аналогичное преступление. Теперь за это им грозит вплоть до пожизненного тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU