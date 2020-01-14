В "Единой России" не поддержали идею о налогах для домохозяек

14 Янв. 2020 2020-01-14T00:29:47+03:00

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Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев прокомментировал предложение однопартийца Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги. По словам политика, эта идея - личная позиция депутата, а фракция подобные инициативы не поддерживает.

- Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная, - сказал Исаев в интервью для РИА Новости.

Он отдельно подчеркнул, что такие решения не принимаются на скорую руку. Более того, как он полагает, подобные предположения останутся "на уровне размышлений".

Напомним, что ранее депутат от партии высказался о необхоимости обязать домохозяек платить налоги в качестве самозанятых граждан, так как они не относятся ни к одной социальной категории, но при этом получают пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU