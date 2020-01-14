Инспекторы Минобороны Великобритании посетят российский военный объект в Ростовской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T02:50:59+03:00

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Начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о предстоящем визите инспекторов министерства обороны Великобритании на военный объект РФ в Ростовской области. По его данным, посещение запланировано на 14-16 января.

- В качестве объекта посещения Великобританией определен 68-й танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в поселке Персиановский Ростовской области, - цитирует Рыжкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что посещение российского военного объекта проводится в рамках Венского документа 2011 года, в котором говорится о мерах укрепления доверия и безопасности. Цель визита - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Отмечается, что инспекторам предоставят необходимую информацию о полке, а также продемонстрируют основные системы военной техники, вооружений и личный состав.

ИСТОЧНИК KP.RU