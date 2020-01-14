14 Янв. 2020 2020-01-14T05:26:15+03:00

В Болгарии в доме у пиротехника, пострадавшего при взрыве, нашли 11 килограммов тротила Фото: REUTERS

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В Болгари 51-летний и инженер-пиротехник пострадал в результате взрыва 400-граммовой тротиловой шашки во дворе его дома. Мужчина получил травму головы. Его увезли в университетскую клинику Канева.

По данным Болгарского национального радио, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Инцидент произошел в понедельник, 13 января утром в городе Ветове, который находится в области Русе на реке Дунай

Сообщается, что в ходе расследования инцидента в доме у потерпевшего был найден целый склад взрывчатки. Правоохранители нашли у пиротехника 11 килограммов тротила и около восьми килограммов аммонита.

Городские власти были вынуждены эвакуировать ближайшие районы, который потенциально находились под угрозой. Речь идет о жилых домах, образовательных и муниципальных учреждениях. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU