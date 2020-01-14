2020-01-14T08:25:58+03:00
Общество

В вузах могут измениться условия труда для преподавателей

Контракты с ними будут подписывать минимум на три года
Елена АКИМОВА
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Минобразования пересмотрит условия труда преподавателей в вузахМинобразования пересмотрит условия труда преподавателей в вузахФото: Рамиль ГАЛИ
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В российских вузах могут измениться трудовые взаимоотношения с преподавателями. Контракты с ними обяжут заключать минимум на три года. Соответствующие изменения в самое ближайшее время хотят обсудить в Минобрнауки.

Если их примут, на год можно будет нанимать только совместителей или работников без опыта. Об этом «Известиям» в Совфеде.

Инициативу уже поддержали все заинтересованные стороны. Представители профессионального сообщества уверены, что это поможет вернуть стабильность преподавателям и поможет защитить их права.

Но останавливаться на этом нельзя, уверены в Совфеде. Данный шаг лишь полумера.

— Вузы получат рекомендации, но они будут не обязательны к исполнению. Логичной представляется следующая схема: трудовые контракты на год и менее можно заключать с совместителями, для которых данный вуз не является основным местом работы, либо с начинающими преподавателями, с остальными – длительные, - отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Норма была принята в 2015 году и сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила рекомендательный характер. Предстоящие изменения подтвердили в Минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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