В вузах могут измениться условия труда для преподавателей
В российских вузах могут измениться трудовые взаимоотношения с преподавателями. Контракты с ними обяжут заключать минимум на три года. Соответствующие изменения в самое ближайшее время хотят обсудить в Минобрнауки.
Если их примут, на год можно будет нанимать только совместителей или работников без опыта. Об этом «Известиям» в Совфеде.
Инициативу уже поддержали все заинтересованные стороны. Представители профессионального сообщества уверены, что это поможет вернуть стабильность преподавателям и поможет защитить их права.
Но останавливаться на этом нельзя, уверены в Совфеде. Данный шаг лишь полумера.
— Вузы получат рекомендации, но они будут не обязательны к исполнению. Логичной представляется следующая схема: трудовые контракты на год и менее можно заключать с совместителями, для которых данный вуз не является основным местом работы, либо с начинающими преподавателями, с остальными – длительные, - отметила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России отменят профстандарт для преподавателей вузов. Норма была принята в 2015 году и сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени, хотя и носила рекомендательный характер. Предстоящие изменения подтвердили в Минобрнауки.
ИСТОЧНИК KP.RU