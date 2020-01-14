Автобус с пассажирами провалился под землю в Китае
В китайском городе Синин в провинции Цинхай автобус с пассажирами провалился под землю. ЧП произошло на остановке, когда люди заходили в общественный транспорт.
Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие. На видео, которое попало в сеть, отчетливо видно все случившееся.
В 17:30 по местному времени автобус подъезжает к остановке рядом с больницей Красного креста. Пассажиры толпятся рядом с дверью, ждут, когда им разрешат зайти внутрь.
В этот момент передние колеса машины проваливаются под асфальт. Несколько человек улетает в провал, остальные отбегают на безопасное расстояние.
В последующие несколько секунд автобус почти полностью падает в образовавшуюся яму, на поверхности остаются только задние колеса.
Трагедия, произошедшая 13 января, унесла жизни шести человек, еще 16 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются, сообщает Пятый канал.
Автобус провалился под землю в Китае.
ИСТОЧНИК KP.RU