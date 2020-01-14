2020-01-14T09:24:54+03:00
В мире

Автобус с пассажирами провалился под землю в Китае

Шесть человек погибли, 16 пострадали [видео]
Елена АКИМОВА
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В Китае автобус с пассажирами провалился под землюВ Китае автобус с пассажирами провалился под землю
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В китайском городе Синин в провинции Цинхай автобус с пассажирами провалился под землю. ЧП произошло на остановке, когда люди заходили в общественный транспорт.

Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие. На видео, которое попало в сеть, отчетливо видно все случившееся.

В 17:30 по местному времени автобус подъезжает к остановке рядом с больницей Красного креста. Пассажиры толпятся рядом с дверью, ждут, когда им разрешат зайти внутрь.

В этот момент передние колеса машины проваливаются под асфальт. Несколько человек улетает в провал, остальные отбегают на безопасное расстояние.

В последующие несколько секунд автобус почти полностью падает в образовавшуюся яму, на поверхности остаются только задние колеса.

Трагедия, произошедшая 13 января, унесла жизни шести человек, еще 16 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются, сообщает Пятый канал.

Автобус провалился под землю в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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