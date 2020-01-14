Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:23:08+03:00

Вакцинация - самый надежный метод профилактики, но ведение здорового образа жизни также укрепляет иммунитет даже в самый сезон ОРВИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Единственным действительно надежным способом остается вакцинация, однако есть и другие способы не заболеть в гриппозный сезон

Изменить размер текста: A A

Хороший сон, поменьше стресса, побольше витаминов и физической активности - в Роспотребнадзоре на фоне растущего числа заболевших гриппом дали ряд рекомендаций по профилактике этого сезонного заболевания.

По мнению специалистов ведомства, главным и самым эффективным способом, помогающим не заболеть, пока все остальные кашляют и чихают, всё равно остаётся вакцина против гриппа. Однако людям, которые по тем или иным причинам не проходят вакцинацию, остаются другие профилактические меры, укрепляющие иммунитет.

Важнейшую роль в профилактике гриппа играет планирование режима работы и отдыха - на сон и питание в рабочем режиме должно отводиться достаточно времени, а если уж избежать гриппа не удалось, то надо отлежаться дома, а не переносить болезнь "на ногах".

- Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание «на ногах», - рассказали эксперты Роспотребнадзора телеканалу "360".

Также необходимо разнообразить питание продуктами, содержащими витамины А, С и Е, а также антиоксиданты и бета-каротин - темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. Кроме того, необходимо помнить о гигиене - после поездок в общественном транспорте или контактов с потенциальными переносчиками гриппа нужно тщательно вымыть руки и не трогать ими лишний раз лицо, глаза, рот или нос, где близко расположены слизистые.

Ранее kp.ru более подробно рассказывал о способах борьбы с ОРВИ, если избежать заражения всё-таки не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU