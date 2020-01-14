2020-01-14T11:23:08+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа

Единственным действительно надежным способом остается вакцинация, однако есть и другие способы не заболеть в гриппозный сезон
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Вакцинация - самый надежный метод профилактики, но ведение здорового образа жизни также укрепляет иммунитет даже в самый сезон ОРВИВакцинация - самый надежный метод профилактики, но ведение здорового образа жизни также укрепляет иммунитет даже в самый сезон ОРВИФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Хороший сон, поменьше стресса, побольше витаминов и физической активности - в Роспотребнадзоре на фоне растущего числа заболевших гриппом дали ряд рекомендаций по профилактике этого сезонного заболевания.

По мнению специалистов ведомства, главным и самым эффективным способом, помогающим не заболеть, пока все остальные кашляют и чихают, всё равно остаётся вакцина против гриппа. Однако людям, которые по тем или иным причинам не проходят вакцинацию, остаются другие профилактические меры, укрепляющие иммунитет.

Важнейшую роль в профилактике гриппа играет планирование режима работы и отдыха - на сон и питание в рабочем режиме должно отводиться достаточно времени, а если уж избежать гриппа не удалось, то надо отлежаться дома, а не переносить болезнь "на ногах".

- Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание «на ногах», - рассказали эксперты Роспотребнадзора телеканалу "360".

Также необходимо разнообразить питание продуктами, содержащими витамины А, С и Е, а также антиоксиданты и бета-каротин - темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. Кроме того, необходимо помнить о гигиене - после поездок в общественном транспорте или контактов с потенциальными переносчиками гриппа нужно тщательно вымыть руки и не трогать ими лишний раз лицо, глаза, рот или нос, где близко расположены слизистые.

Ранее kp.ru более подробно рассказывал о способах борьбы с ОРВИ, если избежать заражения всё-таки не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров пригласил нового главу МИД Шри-Ланки в Россию
Раскрыты детали первой части торговой сделки США и Китая
Режиссер фильма «АССА» Сергей Соловьев попал в больницу
Названы причины, по которым чаще всего закрывались ИП в 2019 году
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа
Фотограф показал, как стареет, делая 20 лет ежедневно селфи
Полиция России стала чаще ловить граждан на взятках
Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля
В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета
Зеленский уволил жену Порошенко и трудоустроил свою
Лавров подтвердил, что переговоры в Москве не привели к урегулированию конфликта в Ливии
"Как будто не человек, а вещь": Бута перевели в спецблок для террористов
Власти США признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде
Британские ученые вычислили «возраст страданий человека»
Банки стали реже одобрять кредиты: более 60% желающих получили отказ
В Минэнерго США предоставят правозащитникам данные о контактах с Украиной
Автобус с пассажирами провалился под землю в Китае
Цены на сигареты в России повышаются
В Минкомсвязи готовят поправки к закону для легализации виртуальных сим-карт eSIM
МЧС предложили запретить запускать фейерверки близ жилых домов
Яндекс.Деньги добавили сервис автоплатежей штрафов ГИБДД
В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров
Трюдо: авиакатастрофу в Иране спровоцировала напряженность в регионе
Президент Эстонии заявила, что Россия не оправдала ее надежд
В вузах могут измениться условия труда для преподавателей
Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолетах
Синоптики прогнозируют к Крещению новые температурные рекорды