Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики гриппа
Хороший сон, поменьше стресса, побольше витаминов и физической активности - в Роспотребнадзоре на фоне растущего числа заболевших гриппом дали ряд рекомендаций по профилактике этого сезонного заболевания.
По мнению специалистов ведомства, главным и самым эффективным способом, помогающим не заболеть, пока все остальные кашляют и чихают, всё равно остаётся вакцина против гриппа. Однако людям, которые по тем или иным причинам не проходят вакцинацию, остаются другие профилактические меры, укрепляющие иммунитет.
Важнейшую роль в профилактике гриппа играет планирование режима работы и отдыха - на сон и питание в рабочем режиме должно отводиться достаточно времени, а если уж избежать гриппа не удалось, то надо отлежаться дома, а не переносить болезнь "на ногах".
- Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание «на ногах», - рассказали эксперты Роспотребнадзора телеканалу "360".
Также необходимо разнообразить питание продуктами, содержащими витамины А, С и Е, а также антиоксиданты и бета-каротин - темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. Кроме того, необходимо помнить о гигиене - после поездок в общественном транспорте или контактов с потенциальными переносчиками гриппа нужно тщательно вымыть руки и не трогать ими лишний раз лицо, глаза, рот или нос, где близко расположены слизистые.
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ИСТОЧНИК KP.RU